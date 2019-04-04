Нечистоты заливают южноуральский поселок

В поселке под Челябинском потекли фекальные реки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники обратились в региональную прокуратуру по факту несанкционированного слива нечистот в поселке Полетаево. Южноуральцы обращают особое внимание на то, что местные очистные сооружения заброшены уже несколько лет и сточные воды попадают прямо на землю, откуда грунтовые воды выносят их на территорию водозабора Шершневского водохранилища, единственного питьевого источника Челябинска.

«Слив нечистот в грунт несет серьезные угрозы для окружающей среды и здоровья жителей Полетаево. Жидкие отходы, перенасыщенные азотными соединениями, отравляют землю, кроме того, есть опасность распространения паразитов, которые могут содержаться в этой массе. Это недопустимо, ведь буквально в 200 метрах от стоков находятся жилые дома. Жидкие бытовые отходы относятся к отходам четвертого класса опасности. Они должны утилизироваться согласно строгому регламенту, который включает фильтрацию, измельчение, брожение и обеззараживание», – прокомментировал эксперт движения.

В администрации Полетаевского сельского поселения, по словам местных жителей, заявили, что цех очистки работает в автоматическом режиме. Однако, выехав на место, общественники обнаружили здание без окон и дверей, заваленное бытовым мусором и явно давно заброшенное.

«То, что чиновники называют автоматикой, на деле представляет собой несколько ржавых ванн, в которые сливаются жидкие бытовые отходы. Они переполняют емкости и текут дальше, разливаясь и заражая почву. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и нормы СанПин запрещают сброс отходов в почву. Необходимо в срочном порядке восстановить работу очистных сооружений и обеспечить надлежащее обеззараживание отходов. Ранее по данному факту выезжали на место представители районной прокуратуры и сообщили, что не обнаружили проблемных мест. Обращения жителей в различные органы исполнительной власти не дали результата. В связи с этим ОНФ направил обращение в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку», – рассказал активист организации.

Фото- и видеоматериалы, сделанные общественниками на месте нарушения, приобщены к запросам о проверке на предмет соблюдения правил утилизации отходов и направлены в надзорные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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