«Едем задом»: в Ленинском районе Челябинска встало движение трамваев

Из-за вывалившегося куска рельса закрыли движение трамваев в Ленинском районе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение трамваев в Ленинском районе Челябинска остановилось около 10:00. Произошло это из-за вывалившегося куска рельса недалеко от улицы Днепровская.

По словам очевидцев, выпавший кусок достаточно большой. Вагоны, следовавшие от центра, доезжают до остановки «КБС» и разворачиваются.

Примерно через 40 минут после остановки трамваи, остановившиеся в Ленинском районе начале возвращаться к остановке КБС задним ходом. «Едем задом», – написали сотрудники «ЧелябГЭТ» в социальных сетях. Причиной такого решения послужило скопление существенного числа вагонов на линии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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