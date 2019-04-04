Копейчанка отдала 650 тысяч рублей за квартиру без документов

Жительница Копейска «купила» у арендатора съемную квартиру.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Копейске окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества на сумму 650 тысяч рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что жительница Копейска, 1980 года рождения, введя в заблуждение 46-летнюю женщину, завладела ее деньгами. «Обвиняемая арендовала квартиру в центре города и решила ее продать за 650 тысяч рублей. Стоимость продаваемой квартиры была намного меньше рыночной, поэтому покупатель на нее быстро нашелся. Копейчанка согласилась на сделку и передала требуемую сумму, причем ее не остановил тот факт, что документы на квартиру отсутствовали и находились якобы на оформлении. Получив деньги, предприимчивая дама больше на связь не выходила, а потерпевшая обратилась в полицию», – рассказали в силовом ведомстве.

В ходе следствия собраны доказательства виновности жительницы Копейска. В настоящее время обвиняемая отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений.

Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение данного противоправного деяния действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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