Челябинский бизнес продолжает дешеветь

Готовый бизнес в Челябинске подешевел на 9% за год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в I квартале 2019 года общий объем предложения о продаже предприятий в Челябинске вырос за год на 30%, а их средняя цена снизилась на 9% и составила 1,93 миллиона рублей. При этом спрос на готовый бизнес сократился на 3%. Таковы итоги исследования портала «Авито».

В течение I квартала 2019 года покупателей из Челябинска больше всего интересовало приобретение компаний сферы услуг, торговых предприятий и компаний сферы общепита – на них пришлось 34%, 25% и 14% запросов контактов соответственно.

Стоит отметить стабильность распределения востребованности сфер. Год назад лидировали эти же направления (но торговля была популярнее услуг), а на последних местах так же располагались строительство и сельское хозяйство.

По всей России наибольший спрос пришелся на компании из сферы услуг, торговли и общепита: 32%, 23% и 17% соответственно, а в целом он вырос на 15% за год.

Интерес к приобретению готового бизнеса вырос в 16 из 23 крупных городов: увеличение составило от 2% в Санкт-Петербурге до 41% в Саратове. В семи городах произошло снижение: от -1% в Екатеринбурге до -15% в Тольятти.

Самыми дорогими видами готового бизнеса в Челябинске в I квартале оказались производственные компании со средней ценой 5,84 миллиона рублей, компании, не вошедшие в восемь основных отраслевых групп (3,78 миллиона рублей) и сельхозкомпании (3,24 миллиона рублей). Больше всего в городе за год подорожали компании из категории «другое» (на 67%), а существеннее всего подешевели интернет-магазины (на 82%).

Средняя цена готового бизнеса в Челябинске составила 1,93 миллиона рублей – на 9% меньше, чем за аналогичный квартал годом раньше. В целом по России средняя стоимость равна 3,05 миллиона рублей (-14% за год).

Среди 23 крупных городов дороже самые высокие средние цены на готовый бизнес назначили продавцы в Москве: в среднем 4,07 миллиона рублей. Второе место по дороговизне готового бизнеса занял Ростов-на-Дону (3,77 миллиона рублей), а третье – Самара (3,71 миллиона рублей). Первое место по его доступности занял Ульяновск (1,47 миллиона рублей), второе – Барнаул (1,69 миллиона рублей), третье – Ижевск (1,71 миллиона рублей).

По сравнению с I кварталом 2018 года, в 17 крупных городах произошло снижение средней цены: от -5% в Иркутске до -45% в Екатеринбурге. В шести стоимость увеличилась: от 2% в Омске и Самаре до 15% в Уфе.

Отметим, что в прошлом году на рынке готового бизнеса в Челябинске наблюдались аналогичные тенденции: средние цены на предприятия снижались, а предложение росло.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.04.19

Сюрпризов больше не будет? Госдума снова запретила хостелы в жилых домах. / Копейчанка отдала 650 тысяч рублей за квартиру без документов. / «Едем задом»: в Ленинском районе Челябинска встало движение трамваев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»