Силовики пришли к депутату Челябинской гордумы

В офисе одного из депутатов Челябинской городской думы прошли обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители ФСБ и полиции нагрянули в офис ООО «Мегаавто», принадлежащего депутату Челябинской городской думы Станиславу Новичихину.

По данным источника агентства обыски прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту покупки МУП «Челябинский автобусный транспорт» 17 микроавтобусов.

На этот контракт в 2017 году обратила внимание антимонопольная служба. В ФАС пришли к выводу, что документация закупки, проведенной в 2017 году, была «заточена» под конкретного поставщика – ООО «Мегаавто». В итоге контракт на приобретение подержанных микроавтобусов заключили по максимальной цене: 8,4 миллиона рублей за 14 автомобилей Ford и 3 миллиона рублей за пять автомобилей Mercedes.

При этом микроавтобусы Mercedes так и не были поставлены. Это и послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали прокомментировать информацию о проведении следственных мероприятий позднее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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