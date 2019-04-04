На Южном Урале прикрыли канал нелегальной миграции

В Челябинской области задержали пятерых иностранцев, организовавших канал нелегальной миграции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, группа лиц, подозреваемая в организации незаконной миграции на территории Челябинской области, была задержана оперативниками центра по противодействию экстремизму регионального полицейского главка совместно с пограничным управлением областного УФСБ.

«Предварительным следствием установлено, что подозреваемые, младшему из которых 20 лет, старшему – 55, действуя в составе группы, организовали незаконные въезд и пребывание на территории Российской Федерации, с фиктивной постановкой на учёт в различные места пребывания, а также оформление фиктивных трудовых договоров иностранных граждан республик СНГ», – рассказали в силовом ведомстве.

В ходе обыска места пребывания задержанных обнаружены и изъяты паспорта граждан иностранных государств, бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, сотовые телефоны, запрещенная законодательством РФ литература, трудовые договоры, миграционные карты, штампы с признаками подделки.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статью 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции). Максимальная санкция по данной части статьи – 7 лет лишения свободы.

В настоящее время в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации три подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, еще двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся дальнейшие необходимые следственные действия, направленные на установления всех эпизодов противоправной деятельности группы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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