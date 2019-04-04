Ждем тройных квитанций? В Челябинской области снова меняется гарантирующий поставщик электроэнергии

Для Южного Урала нашли нового поставщика электроэнергии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 4 апреля комиссия Минэнерго России подвело итоги конкурса по выбору гарантирующего поставщика электроэнергии для Челябинской области.

Им станет ООО «Фортум – Новая генерация», совместное предприятие ПАО «Фортум» и энергосбытовой компании «Восток», аффилированной с курганским предпринимателем Алексеем Бобровым.

Напомним, розничный рынок электроэнергии в Челябинской области начало лихорадить с середины прошлого года. До этого гарантирующим поставщиком электрической энергии было ПАО «Челябэнергосбыт». Однако 22 июня 2018 года ассоциация «НП «Совет Рынка» лишило его статуса субъекта оптового рынка электрической энергии, что привело и к отзыву полномочий гарантирующего поставщика. С 1 июля эти функции выполняет ОАО «МРСК Урала» (филиал «Челябэнерго»). А 1 апреля нынешнего года «Челябэнергосбыт» и вовсе признан банкротом.

Подобное развитие событий неудивительно. Долг «Челябэнергосбыта» перед «МРСК Урала» достигает 4 миллиардов рублей, поэтому кредитор подал иск о банкротстве должника. Заявления о взыскании задолженности также подали банки-кредиторы: СМП-банк с требованием выплаты в 535 миллионов рублей, Сбербанк – в 165 миллионов рублей и Россельхозбанк – в 511 миллионов рублей.

В целом, только за одну неделю октября в арбитражный суд Челябинский областной поступило 25 исков к ПАО «Челябэнергосбыт». 1 апреля, большинство этих исков было удовлетворено: процедура наблюдения введена до июля 2019 года.

Однако для рядовых потребителей «смена власти» ничем хорошим не обернулась. Дело в том, что вместе с гарантирующим поставщиком изменились лицевые счета потребителей. Люди же по привычке продолжали платить по старым реквизитам, то есть не новому гарантирующему поставщику – «МРСК Урала», а старому – Челябэнергосбыту. В итоге теперь 34 тысячи жителей Челябинской области не могут вернуть деньги, переплаченные Челябэнергосбыту: отдельным абонентам энергетики задолжали десятки тысяч рублей. Долги перед юрлицами еще выше. Теперь, когда компания вступила в стадию банкротства, сделать перерасчет будет нереально. Единственный шанс вернуть деньги: войти в список кредиторов во время конкурсного производства.

Неприятные сюрпризы преподнесла южноуральцам и «МРСК Урала»: при введении в работу новой клиентской базы в результате «сбоя системы» южноуральцы получили квитанции с невесть откуда взявшейся задолженностью, исчисляемой иногда тысячами, а иногда – и десятками тысяч рублей. Многие эти счета оплатили, и лишь потом спохватились. В челябинском филиале «МРСК Урала» заверили потребителей, что уже в следующей квитанции произведут перерасчет. Однако, по рассказам челябинцев, ничего подобного не произошло: некоторые из них, решившие не платить взявшие из ниоткуда долги, в следующей квитанции увидели ту же сумму задолженности.

Жители региона уже опасаются, что с очередной сменой гарантирующего поставщика возврата уплаченных уже денег они вряд ли дождутся.

Зато смогут получать сразу три квитанции: от Челябэнергосбыта, «МРСК Урала» и «Фортум – Новая генерация».

Интересно и то, что в ряде городов существенно повысится уровень монополизации энергетического рынка вообще. Ведь в том же Челябинске одним из гарантирующих поставщиков тепловой энергии уже является компания «УСТЭК Челябинск», принадлежащая структурам все того же Алексея Боброва.

Челябинск, Виктор Елисеев

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