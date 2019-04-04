Мать умершего пациента запросила 15 миллионов с челябинского нарколога

Мать пациента, умершего после визита врача-нарколога, потребовала с медиков 15 миллионов за моральный ущерб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 4 апреля, Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения для врача-нарколога из частной клиники и его подчиненного с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Напомним, медиков задержали в феврале нынешнего года и отправили под домашний арест. Их обвиняют в оказании медицинских услуг ненадлежащего качества. По версии следствия, директор медцентра не имел права разрешать своему подчиненному выезжать к пациенту на дом, так как компания не имела на это лицензии, врач неверно поставил диагноз, что привело к гибели пациента.

Трагедия произошла в апреле 2015 года. Тогда мать мужчины, приехавшего в Челябинск из Башкирии, обратилась в клинику с просьбой о помощи сыну, пившему уже несколько дней. Врач-нарколог приехал в гостиницу, где мужчина остановился. По словам медика и свидетелей, приезжий вел себя адекватно, рассказал, что последние дни пил только пиво. Тогда врач поставил ему капельницу и удалился, порекомендовав утром обратиться в больницу. Однако примерно через сутки мужчина умер от алкогольного отравления. Экспертиза показала наличие в его крови 4,3 промилле алкоголя, что равно тяжелой степени алкогольного опьянения.

Родственники погибшего настаивают, что, если бы врач правильно поставил диагноз, мужчину можно было бы спасти. Медики настаивают, что смертельную дозу алкоголя он принял уже после визита врача. В доказательство напоминается, что во время общения с наркологом мужчина вел себя адекватно, разговаривал с медиком, демонстрируя лишь признаки похмелья. Находись мужчина в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, он был бы уже в алкогольной коме, настаивает защита медиков.

К тому же, четыре проведенные экспертизы не нашли причинно-следственной связи между визитом врача и гибелью пациента. Лишь последняя косвенно связала эти два события, но и она говорит, что нарколог разве что ошибся с дозировкой препарата, использовав меньшее его количество, нежели было необходимо. И не исключает, что даже в случае немедленной госпитализации мужчина мог умереть: слишком много алкоголя он выпил.

Сегодня следователь сам попросил об удовлетворении представителей защиты о замене домашнего ареста на более мягкую меру пресечения. Однако, это не единственное изменение, произошедшее в ходе сегодняшнего заседания. Дело в том, что мать умершего пациента заявила к врачам иск о компенсации морального вреда. Жительница Башкирии хочет получить с медиков 15 миллионов рублей. Защита врачей считает это требование необоснованным.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.04.19

Обманутых дольщиков не пустили к Алексею Текслеру (ФОТО). / «Надежды на светлое будущее рухнули»: депрессия россиян грозит вылиться в агрессию против власти. / Нигде не пройти, зато бегают волки: Алексей Текслер снова шокирован состоянием Челябинска (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»