В Магнитогорске журналист впал в кому после избиения

В Магнитогорске ищут очевидцев жестокого избиения журналиста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скирдин впал в кому после жестокого избиения водителем иномарки. Жена магнитогорца обратилась к горожанам за помощью в розыске неадеквата. Об этом она написала вчера вечером в социальных сетях.

«В воскресенье, 31 марта, в период времени с 12:35 до 12:45 в районе дома 1 по улице Ворошилова на нерегулируемом пешеходном переходе произошел конфликт между двумя мужчинами: пешеходом и водителем. После чего моему супругу были нанесены телесные повреждения. В данный момент он находится в больнице. Врачи оценивают состояние как крайне тяжелое. Водитель уехал с места конфликта», – рассказала женщина.

Человек, избивший журналиста, ехал на автомобиле «Киа Спортейдж» серебристого цвета. После избиения Михаил впал в кому. Супруга магнитогорца просит горожан помочь с поиском неадекватного водителя.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.04.19

Челябинские чиновники подогревают протестное движение, вытесняя общественников из центра города. / 5 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. / Красный блокнот, губернаторские амбиции и небывалая доступность: Алексей Текслер провел первую пресс-конференцию (ФОТОРЕПОРТАЖ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»