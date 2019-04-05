Счетная палата проверит правительство Челябинской области и аэропорт

Аудиторы Алексея Кудрина намерены проверить, как южноуральские чиновники и инвесторы тратят федеральные средства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации на 2019 год вошли проверки правительства Челябинской области, а также международного аэропорта «Челябинск».

Цель проверки в правительстве региона – «проверить эффективность использования средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направленных на строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра».

Напомним, строительство перинатального центра в Челябинске началось в 2014 году после подписания соответствующего указа президентом Владимиром Путиным. В сентябре строительные работы были завершены.

Однако финансирование проекта вызвало вопросы антимонопольщиков. Дело в том, что при подписании контракта с застройщиком в 2014 году стоимость работ оценили в 2,3 миллиарда рублей. А в год окончания строительства со строительной компанией подписали дополнительное соглашение, увеличив стоимость услуг застройщика почти на полмиллиарда рублей. ФАС России заявила, что повышение цены контракта незаконно. Судебные инстанции с этим согласились. Теперь в этом предстоит убедиться аудиторам Счетной палаты России.

Также «люди Кудрина» проверят и то, как распоряжаются средствами федерального бюджета, выделенными на строительство и реконструкцию аэропорта «Челябинск». Напомним, общая стоимость масштабной перестройки оценивается инвестором в 6,2 миллиарда рублей. Почти половину этой суммы – 2,9 миллиарда рублей – средства федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры аэродрома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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