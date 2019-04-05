В Копейске приемная губернатора и «партия власти» погрузились во тьму

В Копейске без электричества остались офисы приемной губернатора, «Единой России» и совета ветеранов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пригороде Челябинска уже несколько дней не могут работать приемная губернатора Челябинской области, депутатский центр «Единой России» и городской совет ветеранов.

Офисы учреждений находятся в одном здании. И уже несколько дней в них нет электричества.

В пресс-службе мэрии Копейска рассказали, что это – «технический момент». «Это старый двухэтажный дом, разделенный на два крыла, – уточнили чиновники. – На втором этаже располагаются жилые помещения, и там свет есть. Также электричество есть в одном крыле на первом этаже. Отключены только несколько помещений в другом крыле, где и располагаются указанные организации. Дело в том, что эти помещения не оснащены счетчиками. Сейчас обслуживающая организация занимается установкой счетчиков. Как только работы закончатся, электричество вновь подключат».

Челябинск, Виктор Елисеев

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