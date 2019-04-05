На выезде из Челябинска в сторону Кургана ограничили движение

Южноуральцев предупредили об ограничении движения на выезде из Челябинска в сторону Кургана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», на 14 км трассы Р-254, соединяющей Челябинскую и Курганскую области, вводится временная схема организации движения с заужением дороги и реверсом.

В связи с производственной необходимостью она начнет применяться с 5 апреля. Это вызовет прогнозируемое затруднение в движении и снижение скорости на данном участке.

«Поскольку ограничения коснутся дороги в пригороде с плотным населением и ежедневной рабочей миграцией, просим водителей рассчитывать время выезда с учетом возможной напряженности трафика», – обратились к южноуральцам представители управления дорогами.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.04.19

В Копейске приемная губернатора и «партия власти» погрузились во тьму. / Счетная палата проверит правительство Челябинской области и аэропорт. / В Магнитогорске журналист впал в кому после избиения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»