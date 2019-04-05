Питерец устроил скандал на борту самолета «Челябинск – Москва»

В Челябинске с самолета сняли пьяного жителя Санкт-Петербурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, вчера, 4 апреля, в дежурную часть отдела полиции в аэропорту «Челябинск» сообщили о том, что на борт воздушного судна рейса «Челябинск – Москва (Шереметьево)» требуется наряд.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили жителя города Санкт-Петербурга, 1960 года рождения, который во время посадки находился в состоянии алкогольного опьянения, имел неопрятный вид и своим поведением мешал работе экипажа. Командиром воздушного судна было принято решение об отказе пассажиру в перелете.

Мужчину сняли с рейса и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции, где в отношении него полицейские составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянение).

Челябинск, Виктор Елисеев

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