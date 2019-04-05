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Пятница, 5 апреля 2019, 12:32 мск

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Прокуратура через суд заставляет мэрию Бакала отремонтировать водовод

Саткинская прокуратура через суд требует проведения капитального ремонта водовода в Бакале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сатки провело проверку по вопросу ненадлежащего водоснабжения жителей города Бакал Саткинского района.

Установлено, что в Бакале по улицам Титова и Трегубенковых проложен водовод холодного водоснабжения, который находится в собственности Администрации поселения, используется в целях подачи холодной воды в многоквартирные дома, школу и детский сад.

«За период 2017-2019 годов на объекте произошло девять аварийных ситуаций по причине его ненадлежащего состояния. Водовод введен в эксплуатацию в 1947 году, имеет следы ржавчины, коррозии и изношен на 85,3%. Происходящие аварии влекут нарушения прав жителей Бакала на надежное и бесперебойное холодное водоснабжение, надлежащее предоставление коммунальной услуги», – рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратурой Сатки направлено в суд исковое заявление о возложении на администрацию Бакальского городского поселения обязанности по проведению капитального ремонта водовода.

Челябинск, Виктор Елисеев

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