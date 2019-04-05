Смена власти: Борис Дубровский и его люди покинули ХК «Трактор»

В ХК «Трактор» официально сменилась власть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», 5 апреля прошло заседание общего собрания членов хоккейного клуба, на котором был рассмотрен ряд важных вопросов.

На основании поступивших заявлений в организацию были приняты врио губернатор Челябинской области Алексей Текслер, бизнесмен, член собрания депутатов Тракторозаводского района Челябинска Борис Видгоф, его сын, депутат регионального парламента Михаил Видгоф, коллега главы региона по Минэнерго Виктор Мамин и начальник городского управления по физической культуре и спорту Евгений Иванов.

В свою очередь, из состава организации вышли экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский и его ставленники вице-губернатор Евгений Тефтелев, экс-вице-губернатор Иван Сеничев и Евгений Губарев.

Новым президентом хоккейного клуба «Трактор» избран Алексей Текслер, директором – Борис Видгоф. Председателем совета утвержден и.о. министр по физической культуре и спорту Челябинской области Леонид Одер, секретарем – Евгений Иванов. Также в совет вошли Станислав Мошаров, Виктор Мамин и Борис Видгоф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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