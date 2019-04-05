В Челябинске поймали аферистов, водивших за нос интернет-продавцов

Полиция задержала двух безработных, обводивших вокруг пальцев челябинцев, решивших продать технику через интернет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Северо-Западный» задержали двух безработных, подозреваемых в совершении ряда мошеннических действий. Ими оказались ранее судимый местный житель 38 лет и не судимая горожанка 1991 года рождения.

Мошенники похищали у челябинцев технику, причиняя материальный ущерб в сумме от 20 до 35 тысяч рублей. Они находили в интернете объявления о продаже техники, договаривались с продавцом о встрече. Во время встречи они делали вид, что переводят деньги на банковскую карту продавца, показывая при этом на экране своего сотового телефона внесенный заранее текст СМС-сообщения о переводе. Затем забирали товар с документами и скрывались с места преступления.

Только спустя некоторое время продавцы понимали, что деньги на карту не поступили, после чего обращались с заявлением в полицию.

Только в марте этого года на территории, обслуживаемой отделом полиции «Северо-Западный», было совершено четыре таких преступления. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, опера обнаружили и изъяли всю похищенную технику: 3 смартфона и 1 планшет. У сотрудников павильона, куда мошенники сдали похищенную технику, не возникло подозрений, что имущество добыто преступным путем, так как технику подозреваемые предоставляли с соответствующим комплектом документов.

В настоящее время в отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. «У полицейских есть основания полагать, что подозреваемые причастны к совершению других аналогичных преступлений на территории города, в связи с чем, пострадавшим от действий задержанных, либо, ставшим свидетелями их противоправных деяний, необходимо обратиться в полицию по телефону службы «02» или в дежурную часть районного отдела полиции УМВД России по городу Челябинску по месту совершения преступления», – рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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