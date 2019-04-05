Мэрия Челябинска срывает заключение контракта с конкурентами «Южуралмоста»

Мэрия Челябинска потребовала у дорожного предприятия использовать в работе материалы, не предусмотренные техрегламентом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, ведомство приостановило подписание контракта на выполнение работ по ремонту объектов улично-дорожной сети Челябинска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году.

Напомним, конкурс на дорожные работы был объявлен в феврале нынешнего года. Заказчик – управление дорожных работ Челябинска – определил начальную цену в 827 миллионов рублей. В аукционе приняли участие ООО Торгово-промышленная компания «ЯКК» из Челябинска и магнитогорское АО «Южуралмост». Выиграли челябинцы, предложив выполнить работы за 687 миллионов рублей против 703 миллионов рублей магнитогорцев.

Однако, теперь компания-победитель пожаловалась на чиновников в антимонопольную службу. Компания сообщила о невозможности заключения направленного ей для подписания проекта контракта.

«Как указывает ООО ТПК «ЯКК», в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» необходимо выполнять работы согласно техническому регламенту, которым предусмотрено применение материала покрытия ЩМА-16 и ЩМА-22. При этом, как сообщает хозяйствующий субъект, заказчик настаивает на использовании ЩМА-20 и ссылается на указание данного материала в аукционной документации», – рассказали в пресс-службе Челябинского УФАС России.

Дорожники сочли, что в документации содержится противоречие – требование применить материал ЩМА-20 и ссылка на нормативный акт, который не предусматривает применение этого материала. Компания направила заказчику протокол разногласий к муниципальному контракту, но чиновники отказались его согласовывать.

Теперь в споре между мэрией Челябинска и дорожниками предстоит разобраться антимопольщикам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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