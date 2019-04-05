Банду «торговцев смерти» и девять кило «синтетики» задержали на Южном Урале

В Челябинской области задержали группировку «торговцев смертью».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, контрразведчики провели завершающий этап операции по пресечению деятельности межрегиональной преступной группировки, специализирующейся на бесконтактном сбыте наркотиков синтетического происхождения.

4 апреля в Магнитогорске при попытке извлечения 450 грамм наркотиков из тайника задержан житель Башкирии, который выполнял в группе роль курьера и осуществлял сбыт запрещенных веществ в Челябинской области.

«Уголовное дело расследуется следственным отделом УФСБ России по Челябинской области. Всего в результате проведенных в 2019 году в рамках операции мероприятий из незаконного оборота изъято более 9 килограмм синтетических наркотических средств», – сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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