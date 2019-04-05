Лидер группы «Несчастный случай» раздаст в Челябинске чугунки

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев раздаст чугунки и проведет творческий вечер в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, в выходные в Челябинске стартует Второй областной фестиваль театральных капустников «Чугунок». Конкурс пройдет в рамках областного проекта #ТеатрПространствоСвободы.

Конкурсные выступления займут два дня. 7 апреля на сцену Дома актера выйдут любительские коллективы, на следующий день, 8 апреля, эстафету подхватят профессионалы. Конкурсанты представят жюри и публике традиционные актерские розыгрыши – специально подготовленные для фестиваля остроумные номера.

В жюри конкурса в этот раз войдет лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, который ради этого специально приедет из Москвы. Кортнев составит компанию Сергею Плотову, известному поэту и сценаристу, автору текстов ситкома «Моя прекрасная няня» и др. Также в жюри войдет арт-директор российского фестиваля «Веселая коза» Сергей Кабайло.

Жюри распределит золотые, серебряные и бронзовые чугунки, лучшие номера будут включены в гала-концерт лауреатов фестиваля.

Победитель получит гран-при: отправится на всероссийский фестиваль уличных театров и капустников «Веселая коза», который проходит в Нижнем Новгороде.

Гала-концерт фестиваля, награждение победителей состоится в понедельник, 8 апреля, в театре «Манекен». После церемонии пройдет творческая встреча с Алексеем Кортневым.

Челябинск, Виктор Елисеев

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