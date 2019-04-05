Пенсионер убил соседку, пока ждал наказания за убийство сестры

Пожилой челябинец, дожидавшийся наказания за убийство сестры под домашним арестом, убил соседку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедией обернулось решение оставить под домашним арестом 71-летнего челябинца, обвиняемого в убийстве сестры. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

Теперь сложно проследить логику этого решения. Ведь мужчина уже дважды был судим за убийство. В 2007 году мужчина расправился с собственной женой. В 2013 году он вышел из заключения, но ненадолго: год спустя он до смерти забил соседку. И снова отправился за решетку.

Третье уголовное дело в отношении пенсионера возбудили по факту убийства им родной сестры. Мужчина объяснил свое преступление тем, что родственница постоянно поучала его. «Решения суда по убийству сестры он ждал дома: прокурор разжалобился и отпустил дедушку под домашний арест. На рецидивиста надели браслет, отслеживающий движения. Что могло пойти не так? Всё, – пишет Мэш. – Скоро соседи пенсионера услышали женские крики и вызвали полицию – она сразу пошла к Леониду. Он был у себя – без браслета. Рядом лежало тело соседки, которая зашла проведать дедушку».

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, ведомство начало проверку в отношении должностных лиц регионального управления ФСИН России, в должностные обязанности которых входит контроль за исполнением меры пресечения, установленной судом. «По предварительной информации, у мужчины отсутствовал электронный браслет, контролирующий его передвижения. Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана судом в связи с наличием хронических заболеваний и возраста», – рассказали в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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