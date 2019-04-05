Школьница отправилась в путешествие в компании кота

Юная жительница Свердловской области сбежала из дома с котом. Беглянку нашли в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский», 30 марта в дежурную часть отдела полиции № 22 Межмуниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский» поступил звонок от жителей села Барабановское: исчезла их 12-летняя дочь.
Оказалось, что родители собирались избавиться от кота, который драл мебель и упорно отказывался ходить в плошку, определенную ему в качестве туалета. Девочка расставаться с четвероногим другом не собиралась. Поэтому когда взрослых не было дома, девочка собрала некоторые вещи, взяла кота и ушла в неизвестном направлении.
Через некоторое время девочка позвонила родителям и сообщила, что находится у родственников в Челябинске. До соседнего областного центра она добралась на четырех попутках.
Сейчас девочка уже дома. Юной путешественнице вместе с родителями предстоит посетить территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Отмечается, что семья является благополучной и до этого в поле зрение полиции не попадала.
О судьбе кота не сообщается.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 05.04.19
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