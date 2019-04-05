В Челябинской области появились новые виды пособий для детей

На Южном Урале появились новые виды пособий для детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018 году бюджет Минсоцотношений Челябинской области был увеличен на 7,5% и превысил 25 млрд рублей. Это позволило, среди прочего, ввести два новых вида пособий.

Одно из них – ежемесячная выплата в связи с появлением первенца в семьях, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на каждого члена семьи. В минувшем году эти выплаты были оформлены на 6 тысяч детей (что составило 51% от всех родившихся первенцев). Общая сумма выплат – 465 млн рублей.

С 1 января 2020 года пособие будет выплачиваться семья, где доход на каждого члена семьи не превышает 2 прожиточных минимумов. По словам исполняющей обязанности министра социальных отношений Челябинской области Татьяны Никитиной, выплаты, таким образом, будут назначены 70% первенцам.

Второй вид пособий: выплаты многодетным матерям. Ранее деньги полагались с полутора до трех лет. Сейчас пособие назначается с рождения. И минувшем году на 4,5 тысячи детей выдано 308 млн рублей.

Началась работа и предоставлению многодетным семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения взамен бесплатного земельного участка. Принято 309 заявлений. Размер выплаты – 251 тыс рублей.

Всего в Челябинской области предоставляется 17 видов государственных пособий на 300 тысяч детей.

Челябинск, Светлана Намская

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