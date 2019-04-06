В центре Челябинска подростка покусал волк

В центре Челябинска, в парке имени Гагарина, подростка покусал волк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парк имен Гагарина считается центральным парком культуры и отдыха в областном центре, там всегда много горожан с детьми, а также желающих на них заработать.

Один из горожан устраивает в парке импровизированный контактный зоопарк: привязывает к деревьям диких животных и разрешает за деньги их погладить или угостить чем-нибудь вкусным.

По словам пострадавшего подростка, когда он вместе с мамой подошел к волку, зверь сначала его понюхал, а потом вцепился в ногу. У ребенка остались синяки и ссадины. Хозяин животного заявляет, что мальчик виноват сам: дескать, никого не слушал, сам спровоцировал, а волк просто играл: «Повалял, потаскал – как собаки играются…» «Он вообще заявил: не умеешь играть с диким животным, не подходи», – возмущается мама пострадавшего.

В администрации парка утверждают, что уже год не могут справиться с этим импровизированным зверинцем: «Жители обращаются к нам, а мы ничего не можем сделать: он сам организовал, грубо говоря, площадку, собирает денежные средства путем благотворительности, – цитирует ГТРК «Южный Урал» сотрудницу администрации парка имени Гагарина Ольгу Сырейщикову. – Мы и в прокуратуру обращались, и в правоохранительные органы…»

Обратилась в полицию и мать пострадавшего подростка, но в возбуждении дела ей отказали. Женщина ищет других пострадавших, чтобы подать коллективный иск: например, в январе текущего года волк напала на дошкольника.

Отметим, что присутствие в парке волка шокировало врио губернатора Алексея Текслера.

Своего сына глава региона к «зверинцу» не подпустил.

Челябинск, Павел Зварзин

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