В Магнитогорске подростки избили пенсионера

В Магнитогорске толпа подростков избила пожилого мужчину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 7 апреля около 7 часов вечера на улице Казакова. «Была вызвана скорая, и человеку оказали первую медпомощь, – пишут очевидцы в соцсетях. – У мужчины выбиты зубы, сотрясение мозга. Когда мужчина направился домой, группа молодых людей, взяв палки, направилась за ним».

Обсуждая это происшествие, часть горожан возложила ответственность на правительство России: «Этой пенсионной реформой правительство дало понять, что пожилые уже никого не интересуют». Другие обрушились с критикой на подрастающее поколение и их родителей, третьи возмутились тем, что очевидцы не разобрались с агрессивными подростками на месте. Очевидцы в свою очередь заявили, что разбираться будут в понедельник, как – не уточняется.

Некоторые участники обсуждения отмечают, что такие случаи были всегда, просто раньше не было Интернета, поэтому подобные истории не вызывали столь широкий общественный резонанс.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 06.04.19

Центр Верхнего Уфалея на двое суток оставили без воды. / В центре Челябинска подростка покусал волк. / 6-8 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»