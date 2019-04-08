Южный Урал вошел в десятку регионов самой высокой смертностью на дорогах

Челябинская область вошла в десятку регионов самой высокой смертностью на дорогах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГИБДД РФ обнародовала данные о ДТП за 2018 год.

Больше всего погибших в Краснодарском крае: 1 тысяча 53 человека. В первую десятку так же вошли Подмосковье, Ростовская область, Башкирия, Москва, Воронежская область, Ставропольский край, Ленинградская область.

Челябинская область занимает в списке 9-е место: в минувшем году на Южном Урале в ДТП погибли 410 человек. Замыкает десятку Нижегородская область.

Меньше всего погибших на Чукотке – 2 человека.

По количеству пострадавших Челябинская область занимает 7-е место: в 2018 году травмы на дорогах получили 5 тысяч 537 человек.

Всего в минувшем году на дорогах России произошло более 168 тысяч ДТП, в которых погибли 18 тысяч 214 человек, пострадали – 214 тысяч 853 человека.

Челябинск, Павел Зварзин

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