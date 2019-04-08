Южный Урал вошел в десятку регионов самой высокой смертностью на дорогах

Челябинская область вошла в десятку регионов самой высокой смертностью на дорогах.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГИБДД РФ обнародовала данные о ДТП за 2018 год.
Больше всего погибших в Краснодарском крае: 1 тысяча 53 человека. В первую десятку так же вошли Подмосковье, Ростовская область, Башкирия, Москва, Воронежская область, Ставропольский край, Ленинградская область.
Челябинская область занимает в списке 9-е место: в минувшем году на Южном Урале в ДТП погибли 410 человек. Замыкает десятку Нижегородская область.
Меньше всего погибших на Чукотке – 2 человека.
По количеству пострадавших Челябинская область занимает 7-е место: в 2018 году травмы на дорогах получили 5 тысяч 537 человек.
Всего в минувшем году на дорогах России произошло более 168 тысяч ДТП, в которых погибли 18 тысяч 214 человек, пострадали – 214 тысяч 853 человека.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 08.04.19
В Челябинском лицее отказываются открывать старшие классы, родители подали в суд. / В Магнитогорске подростки избили пенсионера. / Центр Верхнего Уфалея на двое суток оставили без воды. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»