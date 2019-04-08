Весна решила проблемы мэрии Челябинска со снегом

Нарушения благоустройства в Челябинске растаяли с последним снегом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неудачей закончилась попытка главы Челябинска Владимира Елистратова порадоваться достижениям в сфере благоустройства на сегодняшнем аппаратном совещании в мэрии.

Чиновник с удивлением отметил, что все нарушения в сфере благоустройства были устранены. «Я, вот, смотрю информацию по мониторингу за неделю. И первый раз увидел такую красоту: сколько было предъявлено нарушений, все устранены вовремя», – восхитился челябинский мэр.

Правда, начальник управления благоустройства Владимир Жучков быстро охладил восхищение руководителя. «Нарушения прошлой недели связаны со снегом. Поэтому сегодня это уже не актуально», – прокомментировал он наблюдения г-на Елистратова, вызвав смех в зале.

«Но там, под снегом, другие нарушения», – вынужден был напомнить глава города. «Да, это уже следующий этап. Этим занимаемся», – ответил Владимир Жучков.

От себя добавим, что растаявший снег вряд ли добавит горожанам хорошего настроения. Ведь он, по крайней мере, сдерживал пылевые массы, образовавшиеся из-за использования дорожниками и коммунальщиками противогололедных покрытий. Теперь соль и песок, освободившиеся из снежного плена, еще долго будут витать над Челябинском, оседая на собственности горожан и у них в легких.

Челябинск, Виктор Елисеев

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