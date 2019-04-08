На челябинских водоемах продолжает таять лед

В Челябинске власти и экстренные службы готовятся к паводку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодня паводковая обстановка в Челябинске в норме. Об этом сообщил заместитель начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Дмитрий Плеханов.

«На данный момент заполнение Шершневского водохранилища составляет 73% от объема, Аргазинского – 67%. Среднесуточный сброс воды в Шершневское водохранилище – 5 кубических метров в секунду. Подтопление начинается при сбросе более 90 кубических метров в секунду», – рассказал чиновник.

По информации отдела ГИМС ГУ МЧС по Челябинской области толщина льда на водоемах: Первое озеро – около 0,5 метра, Смолино – 40-45 сантиметров, Миасс – 25-35 сантиметров, Шершневское водохранилище – 40 сантиметров.

В выходные дни был разработан план-график объезда службой спасения территорий традиционного выхода на лед. Спасатели объезжают территории, проводят встречи с населением, объясняя опасность выхода на лед во время его таяния.

Челябинск, Виктор Елисеев

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