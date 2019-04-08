Началось: в Челябинске на ребенка напал клещ

В Челябинской области зафиксировали первые в новом сезоне случаи укусов клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на в медицинские организации Челябинской области обратилось 2 детей, пострадавших от укуса клещей. Нападение клещей отмечено в Челябинском и Чесменском муниципальных образованиях. Ежегодно в Челябинской области регистрируется более 15-20 тысяч пострадавших от укусов клещом. Клещи на Южном Урале являются переносчиками клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека.

С целью предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом с 1 марта в Челябинской области проводится массовая иммунизация населения. На 29 марта привито 18 тысяч 575 человек, в том числе 12 тысяч 744 детей. В текущем году в соответствии с региональным календарем за счет средств областного бюджета вакцинируются дети 3 – 4-х лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2018 году, а также учащиеся 1-2-х классов. За счет средств муниципальных бюджетов организована иммунизация школьников и детей групп риска.

Всем желающим привиться против клещевого энцефалита необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцину можно приобрести в аптеке по рецепту врача. Курс вакцинации состоит из трех прививок, очередные ревакцинации проводятся 1 раз в 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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