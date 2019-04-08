Южноуральское село отвернулось от «Единой России»

«Единороссы» потеряли половину мест в южноуральском сельсовете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь пятеро кандидатов от «партии власти» смогли попасть в состав совета депутатов Приморского сельского поселения Агаповского района Челябинской области. Остальные пять мандатов достались самовыдвиженцам. Таковы данные, опубликованные на сайте избирательной комиссии Челябинской области.

Выборы прошли в минувшее воскресенье, 7 апреля. Всего по десяти одномандатным избирательным округам Приморского поселения выдвинулись 49 человек. Явка составила 31,24%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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