В Челябинской области заполыхали лесные пожары

Южноуральцам напоминают, куда сообщать о лесных пожарах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Главного управления лесами региона, в Челябинской области начались лесные пожары.

«За минувшие сутки на территории региона ликвидирован один пожар на площади 0,3 гектара, – рассказали в ведомстве. – Возгорание произошло на территории Каслинского лесничества. На тушении были задействованы шесть человек и одна единица техники».

Напомним, пожароопасный сезон на Южном Урале установлен с 5 апреля. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Главное управление лесами Челябинской области напоминает: в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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