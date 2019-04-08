Бывшее полицейское начальство Златоуста предстанет перед судом

Дело бывших высокопоставленных полицейских южноуральского муниципалитета направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших руководителей ОМВД России по Златоустовскому городскому округу, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

По версии следствия в 2016-2017 годах начальник ОМВД по Златоусту вместе со своим заместителем использовали свои должностные полномочия «вопреки интересам службы». Начальник выписывал ряду сотрудников премии, а его зам забирал часть полученных денег. Всего за два года полицейское начальство собрало в общей сумме свыше 2,8 миллиона рублей. Деньги направили на обеспечение деятельности ОМВД России по Златоустовскому городскому округу, то есть «на цели, не связанные с выплатой денежного довольствия сотрудникам отдела полиции», рассказали в региональной прокуратуре.

«Преступные действия обвиняемых повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в виде дискредитации и подрыва авторитета, деловой репутации полиции среди сотрудников органа внутренних дел, а также существенное нарушение прав сотрудников отдела полиции, которые были лишены возможности на получение ими разовых денежных премий в качестве меры поощрения», – отметили в надзорном ведомстве.

Незаконные действия полицейских чинов выявлены сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, собранные материалы были направлены в региональное следственное управление СКР.

Сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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