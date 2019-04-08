Челябинец, месяц хранивший труп на балконе, отправился в колонию

В Челябинске огласили приговор горожанин, хранившщему.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд областного центра признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и грабеже.

Напомним, в ноябре 2018 года челябинец с сожительницей в арендуемой ими квартире распивали спиртное вместе с приятелем. Во время возлияний между мужчинами вспыхнула ссора, в пылу которой хозяин жестоко избил гостя, который потерял сознание, а через некоторое время умер.

Между тем, пока приятель был без сознания, челябинец забрал его сотовый телефон, после чего, угрожая ножом сожительнице, потребовал, чтобы та молчала о произошедшем и помогла ему вынести труп на балкон квартиры. Затем они замыли следы крови в квартире, а труп мужчины челябинец накрыл простыней и дверцами от шкафа.

Спустя месяц ему необходимо было рассчитаться с хозяйкой квартиры за жилье, и они по телефону договорились о встрече в этом же помещении. Перед приходом хозяйки, ранним утром мужчина сбросил труп с балкона на землю, где тот и был обнаружен случайными свидетелями, сообщившими о находке в полицию.

После обнаружения трупа полицейские установили квартиру, с балкона которой был выброшен труп, а потом и того, кто совершил преступление.

Суд приговорил челябинца к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворено исковое заявление дочери погибшего на сумму 517 тысяч 250 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.04.19

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