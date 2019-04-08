В занятия южноуральских школьников вмешался пожар

Из-за пожара в Сосновском районе эвакуировали учащихся и педагогов школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 8 апреля, утром в Долгодеревенской школе Сосновского района, в здании начальных классов.

ЧП произошло в кабинете логопеда. По предварительным данным, загорелся принтер, когда в помещении никого не было: педагог в это время пошел за очередной группой. Из-за пожара учителя были вынуждены эвакуировать 300 школьников.

«Прошло два урока, мы сидели, и вдруг раздался звонок, и он не прекращался, – приводит «Сосновская нива» рассказ первоклассников. – Учительница сказала, что надо быстро выйти на улицу».

Когда с возгоранием справились, дети вернулись в школу. Вторая смена в образовательном учреждении проходит в обычном режиме. В результате пожара никто не пострадал. Инспекторы ОНД и ПР №17 устанавливают обстоятельства ЧП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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