«Я слишком много знаю!»: южноуралец заявил, что его хотят убить

В Троицке спасатели сняли с балкона мужчину, кричавшего, что его хотят убить за знание секретов мясной компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральские спасатели развернули целую операцию, чтобы эвакуировать с балкона многоэтажки мужчину, проявлявшего повышенное беспокойство.

При этом южноуралец говорил на повышенных тонах, пытаясь убедить соседей и любопытствующих в том, что он вполне вменяем. Вместе с тем, он заявил, что его хотят убедить.

«Люди, я не сумасшедший! Я в здравом смысле, я знаю, кто хочет отжать бизнес у собственника N (мужчина назвал известное мясоперерабатывающее предприятие). Если я не появлюсь в ближайшее время, значит, меня увезли и закололи, – приводит «Первый областной» слова южноуральца. – Прошу вас, сообщите в СМИ, везде. Они меня хотят сделать сумасшедшим».

С помощью автолестницы спасатели поднялись на балкон, завели мужчину в квартиру, после чего передали врачам скорой медицинской помощи. По предварительной информации, у южноуральца произошел нервный срыв.

Челябинск, Виктор Елисеев

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