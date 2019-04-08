Против течения: в Челябинской области продолжают дешеветь метры

Южный Урал остается регионом с самым дешевым жильем в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области по итогам I квартала 2019-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года средняя стоимость квадратного метра подешевела на 0,1% до 28,9 тысячи рублей. Это одно из редких исключений из всероссийского тренда роста цен: на 8% до 64,2 тысячи рублей. Увеличение стоимости зафиксировано в подавляющем большинстве субъектов. К такому выводу пришли эксперты «Авито Недвижимость».

В самом Челябинске средняя цена квадратного метра выросла на 0,9% и составила 41 тысячу 188 рублей.

Южный Урал оказался одним из трех регионов, где эксперты портала зафиксировали снижение стоимости «вторички». И хотя в Тюменской области цена квадратного метра на рынке вторичной недвижимости снизилась на 2,2%, а в Тульской области – и вовсе на 4,2%, Челябинская область остается регионов с самой дешевой «вторичкой».

Тенденция к росту цен на готовые квартиры, которая началась в России в прошлом году, стала уверенным трендом, несмотря на сокращение реальных доходов населения, отмечают эксперты. Лидерами роста в I квартале 2019 года в сравнении с I кварталом 2018 года остаются: Ленинградская область (14,5%), Татарстан (13,2%), Санкт-Петербург (13,1%) и Иркутская область (11,2%).

Цены на вторичную недвижимость в России вступили в стадию стабильного роста. Каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра в целом по стране прибавляла около 1%, по итогам I квартала она стала равна 64,2 тыс. рублей.

Несмотря на то, что цены в стране достигли трехлетнего максимума, спрос на вторичное жилье продолжает расти: за I квартал он увеличился на 1,4%.

Двухкомнатные квартиры стали наиболее востребованным типом жилья во всей структуре спроса по стране. На них пришлось 38,2% всех запросов, у однокомнатных квартир доля составила 37,9%. В продаже также больше всего двухкомнатных квартир: 35,8% против 31,5% у однокомнатных.

«Влияние ипотеки на вторичный рынок велико, но несмотря на то, что средняя ставка увеличивается, это не снижает у россиян желания приобрести жилье. Активность рынка обеспечивают законодательные изменения: с 1 июля 2019 года вступает в силу новая система покупки жилья. Изменения напрямую повлияют на рынок первичной недвижимости, что косвенно отразится и на вторичном жилье. Из-за опасений по поводу стабильности застройщиков, часть потенциальных покупателей сконцентрирует своё внимание на вторичном рынке. В результате цена квадратного метра «вторички» может продолжить рост, но существенных изменений ожидать уже не стоит, ведь платежеспособность населения сокращается», – отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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