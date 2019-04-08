10-летний магнитогорец попал в реанимацию из-за материнской сигареты

10-летний южноуралец пострадал при пожаре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло в минувшие выходные в Магнитогорске в квартире на втором этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома.

«Мать двоих детей курила в кровати, искра попала на постельное белье, и оно загорелось. В это время в квартире находились пятилетняя девочка и десятилетний мальчик», – рассказали в экстренной службе.

Женщина с десятилетним сыном пытались потушить возгорание самостоятельно, но без успеха и выбежали на улицу. «Жилой дом находился в нескольких метрах от нашего подразделения. Очевидцы происшествия прибежали к нам в часть и постучали в окно, сообщив о случившемся, в этот же момент поступил звонок на центральный пункт пожарной связи. На место мы прибыли в считанные секунды и в течение 7 минут ликвидировали открытое горение. Хорошо, что хозяева еще не спали и быстро среагировали. Однако мальчик успел надышаться угарным газом», – рассказывает Кирилл Сорокин, начальник караула 24-й пожарно-спасательной части.

Ребенок был госпитализирован в реанимацию хирургического отделения. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо.

«Семья, по словам соседей, является положительной, алкоголем не злоупотребляет. Однако очередная беспечность родителей чуть не привела к трагедии. Взрослым необходимо понимать, что соблюдение элементарных правил не просто необходимость, а залог безопасности», – отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.04.19

Против течения: в Челябинской области продолжают дешеветь метры. / В Челябинске горит «наследие Дубровского». / Курс развития России предложено определить на референдуме. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»