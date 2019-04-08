Калининградец откопал на стройке интересные конфеты

Житель Калининграда нашел в земле древний клад с конфетами со странной начинкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 26-летний калининградец ищет на стройках старинные артефакты. Богатая история города всегда обещает необычные находки, но, как оказалось, далеко не всегда они безопасны.

Так, недавно молодой человек откопал бутылку. «Вместо старинного послания в ней были очень интересные свертки, похожие по упаковке на конфетки», – сообщает telegram-канал Mash.

Пробовать их калининградец не стал. Все-таки произведены они были в начале прошлого века. Да и перекрещенные кости на обертке наводили на определенные подозрения.

Поэтому свою находку молодой человек отдал на экспертизу. И не зря. Эксперты выяснили, что пугающие «конфеты» на самом деле – крысиный яд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.04.19

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