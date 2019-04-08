Челябинцы вновь заметили вырубку в городском бору

Горожане пожаловались Алексею Текслеру на вырубку городского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинском городском бору между парком имени Гагарина и поселком Мелькомбинат вырубили деревья. Об этом горожане написали в комментариях на странице врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Instagram.

По словам автора сообщения, горожане уверены, что вырубку организовали для того, чтобы освободить участок для строительства. Впрочем, начальник управления экологического просвещения министерства экологии региона Виталий Безруков поспешил успокоить челябинцев. «Управление лесами проводит плановые работы по санитарной расчистке. Здоровые деревья никто не убирает, – написал чиновник здесь же, на странице главы региона. – Любое возможное строительство на территории памятника природы «Челябинский городской бор» запрещено!"

В минэкологии же и вовсе заявили, что рубка организована по просьбе жителей поселка Мелькомбинат, обеспокоенных, что сухие деревья могут упасть на детей. Именно в связи с этим и начали вырубку деревьев. При этом санитарная рубка охватила площадь 1,3 гектара. Всего же в этом году планируется вырубить 3,1 гектара в городском бору.

Впрочем, челябинцы не верят объяснениям чиновников минэкологии. «Сухостоя не вижу. Вижу хорошие здоровые сосны, ушедшие под пилу. Эколог Безруков какой-то безнюхов и безглазов, раз не видит очевидного и лепит везде свои глупейшие отмазки», – написал один из горожан в обсуждении жалобы. «Врут все! Там поляна с сухостоем по-соседству. Никто ее не трогал. Высохшие сосны стоят там даже без коры уже не первый год! А здесь вырубили здоровые деревья. Мощные и в самом расцвете. Расчистили пятак под что-то», – поддерживает его другой челябинец.

Горожане уверены: никакой обещанной компенсационной высадки на участке не будет – построят или дорогу, или торговый комплекс. «Нужно вырубить все деревья в бору, чтобы они не упали на людей. Затем нужно вырезать все кусты, чтобы люди не заблудились. Ну, а потом можно спокойно выкашиванием травы заняться, чтобы не было клещей, которые могут людей укусить. В завершение этого нужно облагородить всю площадь асфальтом, на котором прекрасно разместятся алкомаркеты, торговые комплексы и парочка храмов. Всю территорию обнести забором с вышками по периметру (для охраны порядка)", – горько иронизируют челябинцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.04.19

Минэкономразвития РФ потеряло бедных, но нашло экономический рост. / Калининградец откопал на стройке интересные конфеты. / 10-летний магнитогорец попал в реанимацию из-за материнской сигареты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»