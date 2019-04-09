Смертельное ДТП в час пик в Челябинске спровоцировало гигантскую пробку

Челябинцы, направлявшиеся с северо-запада в центр через плотину, встали в гигантской пробке из-за смертельного ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 9 апреля, около 7:30 у дома №20 по улице Худякова. Горожане рассказали об этом в социальных сетях.

По предварительной информации, женщина, управлявшая автомобилем KIA, сбила мужчину, переходившего дорогу по пешеходном переходу.

Из-за плотного потока машин на мосту через плотину сразу же образовалась пробка, вытянувшаяся на несколько километров. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют подробности аварии и личность погибшего челябинца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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