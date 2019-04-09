Уральские чиновники получили паспорт готовности к зиме накануне отключения отопления

В Челябинской области районные власти получили паспорт готовности к отопительному сезону перед его завершением.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, лишь 2 апреля Нагайбакский район получил от Ростехнадзора акт о готовности к отопительному сезону. Причем устранили многочисленные нарушения чиновники лишь после решений суда и под чутким присмотром судебных приставов.

Еще осенью прошлого года прокуратура Нагайбакского района провела проверку готовности объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2018-2019 годов. Главе муниципалитета направили представление об устранении нарушений.

Однако, и по результатам повторной проверки Уральское управление Ростехнадзора заявило о неготовности района к отопительному сезону. Тогда надзорное ведомство направило в суд девять исков о возложении на администрацию Нагайбакского района, муниципальные образования и соответствующие теплоснабжающие организации обязанности устранить нарушения. Судом требования удовлетворены. По истечении периода для добровольного исполнения материалы передали судебным приставам для принудительного исполнения.

Только после этого все нарушения были устранены. И, наконец, 2 апреля уже этого года территориальным отделом Уральского управления Ростехнадзора району выдан акт о готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов. Правда, отопительный сезон вот-вот закончится.

Челябинск, Виктор Елисеев

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