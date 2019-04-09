В Копейске накрыли склад с контрафактом на 6,7 миллиона рублей

Полиция изъяла в Копейске из незаконного оборота алкоголь и сигареты на общую сумму свыше 6,7 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка на территории Копейска пресечена деятельность группы, незаконно торговавшей немаркированным алкоголем и табачной продукцией.

Из незаконного оборота изъято свыше 12 тысяч бутылок объемом 0,5 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также свыше 35 тысяч пачек табачных изделий. Сумма изъятого составила более 6,7 миллиона рублей.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Копейску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере). В соответствии с действующим законодательством максимальная санкция по данной части статьи – 6 лет лишения свободы.

Кроме того, за незаконное использование средств индивидуализации товаров решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 180 Уголовного кодекса РФ.

Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление собственников немаркированной алкогольной и табачной продукции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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