Fitch повысило рейтинг ММК до «BBB»; прогноз «стабильный».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 8 апреля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ММК с «BBB-» до «BBB» со «стабильным» прогнозом.

В пресс-релизе агентство отмечает, что повышение рейтинга отражает способность компании поддерживать консервативный финансовый профиль в период турбулентности на рынке благодаря низкой себестоимости производства, фокусу на продукции с высокой добавленной стоимостью, ведущим позициям на российском рынке стали и высокой рентабельности по прибыли на всех этапах экономического цикла.

Fitch также признает, что ММК имеет один из самых низких левериджей среди мировых сталелитейных компаний. После того как комбинат выплатил большую часть долга в 2015-2016 годах, его чистый долг находится практически на нулевом уровне. Компания заявляет о стремлении поддерживать минимальные значения долга и дальше.

Рейтинг ММК выше аналогичного странового рейтинга России («BBB-», прогноз «позитивный»). Это находится в соответствии с практикой агентства рейтинговать нефинансовые компании выше странового потолка и учитывает сильный показатель обслуживания внешнего долга компании в твердой валюте, который подкрепляется значительными операционными денежными потоками от экспорта и иностранных активов, а также низким уровнем левериджа в целом.

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