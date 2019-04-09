Южноуральские подростки завалили железнодорожные пути камнями

Транспортные полицейские Троицка поймали подростков, которые завалили рельсы камнями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, в дежурную часть отдела полиции на станции Троицк поступило сообщение о том, что машинист грузового поезда проехал по груде камней, лежащих на рельсах железнодорожного перегона «Троицк – Золотая Сопка».

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили четверых подростков, 2005 и 2008 годов рождения, которые на 114 километре перегона «Троицк – Золотая сопка» завалили рельсы камнями. Со слов несовершеннолетних нарушителей, после школы они решили пойти на железную дорогу и положить на рельсы камни, чтобы посмотреть, как поезд их раздавит.

Сотрудники транспортной полиции в присутствии родителей провели с подростками беседу об опасных последствиях вмешательства в работу железной дороги.

В отношении законных представителей на всех четверых нарушителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.04.19

Fitch повысило рейтинг ММК. / В Копейске накрыли склад с контрафактом на 6,7 миллиона рублей. / «Почему общество должно терпеть такое государство?» Спикер Госдумы напомнил коммунисту Рашкину о «психушке». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»