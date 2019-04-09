Вызвал эвакуатор и увез: магнитогорец угнал чужое авто

В Магнитогорске безработный угнал машину с помощью эвакуатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» обратился 29-летний магнитогорец и заявил, что у него угнали отечественный автомобиль. Ущерб от кражи мужчина оценил в 30 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали достаточно быстро. Им оказался 43-летний ранее судимый безработный. Мужчина рассказал, что уже давно заприметил машину, долгое время стоявшую на одном месте. Решив, что пропажу заметят не скоро, он вызвал эвакуатор и попросил перегнать авто в другое место.

«Отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции «Орджоникидзевский» СУ УМВД России по городу Магнитогорску Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – цитирует «Верстов.Инфо» местных полицейских.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Похищенный автомобиль вернули хозяину.

Челябинск, Виктор Елисеев

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