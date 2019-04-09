В Челябинске требуют отменить аукцион на ремонт дорог

Челябинское УФАС России предписало отменить итоги аукциона по выполнению работ в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, 8 апреля комиссия ведомства установила нарушения законодательства о контрактной системе при проведении закупки по выбору подрядчика на выполнение работ по ремонту объектов улично-дорожной сети Челябинска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчику – управлению дорожного хозяйства администрации города – выдано предписание об отмене результатов проведенной конкурентной процедуры.

Управлению дорожного хозяйства после получения решения и предписания антимонопольного ведомства, на изготовление которых отводится 3 рабочих дня, надлежит внести соответствующие изменения в документацию об аукционе. После этого заказчик должен на 7 дней продлить срок приема заявок.

По словам начальника отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд Влады Ливончик, с жалобой в Челябинское УФАС России обратилось ООО Торгово-промышленная компания «ЯКК». Жалоба компании была признана необоснованной, однако, ведомство выявило нарушения законодательства о контрактной системе при проведении внеплановой проверки.

На заседании комиссии ООО ТПК «ЯКК» указало на отсутствие в контракте конкретной информации о четких и однозначных адресных ориентирах участков дорог, подлежащих ремонту. В результате потенциальные подрядчики не имели возможности оценить предстоящую в рамках исполнения контракта работу. Кроме того, заказчик на заседании комиссии сообщил, что уточненная информация по участкам подлежащих ремонту дорог будет сообщена уже при выполнении ремонта.

Кроме того, антимонопольный орган указал заказчику на отсутствие в документации требований действующего законодательства к материалам, которые необходимо использовать при исполнении контракта.

Полное и всестороннее описание потребностей заказчика прежде всего направлено на предупреждение дальнейших рисков отказа подрядчика от исполнения контракта или споров по контракту, что может привести к увеличению сроков ремонта дорог, или неприемки выполненных подрядчиком работ, напомнили в ведомстве.

Согласно информации на сайте zakupki.gov.ru на объявленный в конце февраля аукцион лучшее ценовое предложение поступило от ООО ТПК «ЯКК» (687 млн рублей), второе – от АО «Южуралмост» (703 млн рублей). Начальная цена контракта составила 827 млн рублей.

За нарушение требований Закона о контрактной системе заказчик будет привлечен к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.04.19

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