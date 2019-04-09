В Уссурийске снова погиб солдат-срочник

В Уссурийске погиб второй за полторы недели солдат-срочник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 7 апреля на полигоне в поселке Сергеевск-127 под Уссурийском. Об этом сообщила на своей странице в социальных сетях челябинская правозащитница Валерия Приходкина.

«Солдаты находились в наряде – охраняли минные поля, – уточнила общественница. – Мальчишки подорвались на мине! » В результате один из солдат, прибывший около 10 месяцев назад из Башкирии, погиб на месте. Его сослуживец из Нерчинска Забайкальского края доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, молодые люди были проинструктированы о взрывчатке в поле, но сошли с безопасной тропы.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», 30 марта в воинской части под Уссурийском погиб солдат-срочник из Магнитогорска. Южноуральца хватились утром после подъема. Через некоторое время его тело обнаружили в лесу. По предварительным данным, он ушел из жизни добровольно.

По итогам доследственной проверки военный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении старшего лейтенанта, командовавшего взводом, в котором произошло ЧП. Офицера взяли под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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