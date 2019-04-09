Магнитогорск закупает новые трамваи

Пока в Челябинске спрашивают горожан, какие трамваи им бы хотелось, власти Магнитки объявили аукцион на обновление парка электроперевозок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документация аукциона на закупку 15 новых трамваев для муниципального перевозчика «Маггортранс» появилась на сайте госзакупок вчера, 8 апреля.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 258 миллионов 750 тысяч рублей. На эти средства планируется приобрести 15 новых вагонов. Каждый трамвай должен быть оборудован девятью камерами видеонаблюдения, обладать вместимостью от 159 до 190 пассажиров (не менее 28 сидений), иметь пониженный уровень пола (не менее 39% площади всего пола). Один из входов в вагон должен быть оборудован приспособлением для въезда и выезда инвалидных колясок.

Напомним, обновление подвижного состава «Маггортранса» власти города начали в прошлом году, купив 15 новых трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Между тем, в Челябинске мэрия и ООО «ЧелябГЭТ» только говорят о необходимости обновления трамвайного парка. Например, не так давно директор муниципального перевозчика, депутат Челябинской городской думы Александр Павлюченко рассказал об опросе пассажиров. И заявил, что теперь в ЧелябГЭТ знают, какие именно вагоны хотели бы видеть горожане на маршрутах Челябинска. Правда, тут же уточнил: пока ничего покупать не планируется. Остается лишь гадать, когда челябинцы смогут увидеть хотя бы один новый трамвай на улицах города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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