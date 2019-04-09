У челябинского олигарха отсудили полмиллиона рублей за вредность

Около 500 тысяч рублей выплатит Челябинский электрометаллургический комбинат своим бывшим сотрудникам в качестве компенсации морального вреда, причиненного профессиональным заболеванием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Калининский районный суд частично удовлетворил иски челябинцев, заявивших об утрате трудоспособности и возникновении инвалидности в результате постоянного воздействие вредных факторов и веществ на рабочем месте.

По словам юристов правового центра «Металлург», представлявших интересы истцов, трудовые договоры сотрудников ЧЭМК компенсации в случае возникновения профессионального заболевания не предусматривают, поэтому работники вынуждены обращаться в суд.

Теперь каждому из истцов предприятие будет обязано выплатить от 75 тысяч до 110 тысяч рублей.

Еще несколько подобных исков находятся на рассмотрении.

Челябинск, Павел Зварзин

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