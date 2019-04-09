В Челябинске на оживленной трассе перевернулась пожарная машина

У одного из челябинских ТРЦ перевернулась пожарная машина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 9 апреля, вечером у торгового комплекса «Алмаз» в Ленинском районе областного центра. Горожане рассказали об аварии в социальных сетях.

По словам очевидцев, пожарная машина столкнулась с автомобилем «Сканиа», после чего упала на бок. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что автомобиль следовал на вызов: в квартире одного из домов по улице Вагнера вспыхнул пожар, в посещении в этот момент находились мужчина и двое детей. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Пожар, на который ехал автомобиль, потушила другая машина.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.04.19

У челябинского олигарха отсудили полмиллиона рублей за вредность. / Пока в Челябинске рассуждают, Магнитогорск закупает новые трамваи. / «Антитабачный заслон»: Жириновский потребовал не пускать на выборы кандидатов-курильщиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»