Требования устарели: в Челябинске остановили аукцион на реставрацию театра оперы и балета

УФАС остановило аукцион на реставрацию Челябинского театра оперы и балета. Начальная цена контракта составляет 64,3 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен выполнить капитальный ремонт кровли и несущих конструкций, а также отреставрировать фасады, скульптуры, инженерное оборудование.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФАС, Ремонтно-реставрационая компания «Ампир» пожаловалась на заказчика ОГБУК «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области», заявив, что в технической документации указаны строительные нормы и правила, которые уже утратили силу. Не понравилось истцу и то, участники аукциона могут не являться членами соответствующей саморегулируемой организации.

«В своей жалобе Ремонтно-реставрационная компания «Ампир» указывает на необходимость установления заказчиком конкретных критериев объекта недвижимого имущества (площадь и т д.), а также надлежащей инструкции по заполнению заявок», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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